В Астане 17 и 18 октября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. В эти выходные свою продукцию в столице представят аграрии Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает официальный сайт акимата города.

Свою продукцию в Астану привезут свыше 110 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 13 районов Северо-Казахстанской области и города Петропавловска.

Они представят на торговых прилавках более 1000 тонн продукции: мясо всех видов, колбасные изделия и мясные консервы, молочную продукцию, яйца, мёд, рыбу, муку и макаронные изделия, овощи и картофель, а также другие продукты.

В ярмарке также примут участие более 80 сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 10 сельских районов Павлодарской области, а также городов Павлодара, Аксу и Экибастуза.

Общий объем продукции, планируемой к реализации на ярмарке, составит около 615 тонн.

В ассортименте:

мясо всех видов — 102 тонн;

картофель, овощи и бахчевые культуры — 440 тонн;

молочная продукция — 12 тонн;

рыбная продукция — 12 тонн;

мед и продукты пчеловодства — 10 тонн;

колбасные изделия и мясные деликатесы — 8 тонн;

мука и макаронные изделия — 10 тонн;

яйца — 100 тыс. штук;

прочие товары — 20 тонн.

Особое внимание будет уделено доступности продукции. Цены на ярмарке будут ниже среднерыночных. Это позволит жителям столицы приобрести качественную продукцию непосредственно у производителей по доступным ценам.

Ярмарка будет работать 17 и 18 октября с 09:00 до 18:00.

Место проведения: г. Астана, шоссе Каркаралы, 1, территория автостоянки ипподрома «Қазанат».