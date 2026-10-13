Столичная фигуристка завоевала бронзовую медаль Мемориала Дениса Тена

В Алматы завершился международный турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена. По итогам первенства спортсменка из Астаны Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании, передает официальный сайт столичного акимата.

За исполнение новой произвольной программы «Rivals» фигуристка получила 134,91 балла, показав второй результат в этом сегменте соревнований. По сумме короткой и произвольной программ Софья набрала 204,36 балла и заняла третье место.

Победительницей турнира стала выступавшая в нейтральном статусе Александра Игнатова с результатом 226,01 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Южной Кореи Ким Юджэ, набравшая 209,20 балла.

Также Казахстан на турнире представили Нурия Сулеймен (14-е место), Алика Халимова (15-е), Амира Ирматова (16-е), Зере Сарбалина (18-е) и Амина Алексеева (19-е).