В честь Дня Республики в столице состоится необычный онлайн-марафон «25 октября - 25 километров»,организованный акиматом Астаны и Управлением спорта города совместно с казахстанской технологической платформой AI SPORT. Мероприятие проводится в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта, передает официальный сайт акимата Астаны.

Главная особенность онлайн-марафона - отсутствие единого маршрута, места старта и необходимости преодолевать всю дистанцию за один раз. Участники смогут самостоятельно выбирать, где, когда и сколько километров проходить или пробегать каждый день. Это может быть утренняя пробежка в парке, вечерняя прогулка или привычный пеший маршрут по городу. Главное условие - суммарно преодолеть 25 километров за семь дней.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Онлайн-формат позволяет жителям столицы участвовать в спортивных мероприятиях независимо от места и времени их проведения. Главная особенность марафона заключается в том, что каждый может самостоятельно планировать свою физическую активность.

Необязательно преодолевать все 25 километров за один день - дистанцию можно распределить на весь период марафона, выбрав комфортный для себя темп и нагрузку. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Астаны присоединились к этой инициативе и отметили День Республики с пользой для здоровья. Все, кто успешно преодолеет установленную дистанцию, получат электронные сертификаты, подтверждающие выполнение условий марафона. Награждение медалями не предусмотрено», - отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Астаны Мадина Айткалиева.

Принять участие смогут все совершеннолетние жители Астаны. Для этого необходимо скачать приложение AI SPORT, зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-марафону. Перед каждой прогулкой или пробежкой участник включает GPS-трекер, который фиксирует маршрут и пройденное расстояние. После завершения тренировки результат сохраняется в приложении и отображается в общей таблице участников.

Технология позволяет отслеживать спортивную активность дистанционно, без необходимости собирать участников в одном месте. При этом поездки на транспорте не засчитываются.

Организаторы предусмотрели не только спортивную составляющую, но и дополнительную мотивацию для участников. Среди участников, выполнивших условия, разыграют 10 призов и подарков. В их числе - наушники, умные колонки «Алиса» и брендированные маскоты с символикой AI SPORT. Победителей определят случайным образом в прямом эфире Instagram. При этом скорость прохождения дистанции и дополнительные километры не повлияют на шансы выиграть: каждый участник получит один шанс независимо от спортивной подготовки и результата.

«Мы хотим показать, что современные технологии могут сделать массовый спорт доступнее. Не обязательно участвовать в большом забеге или специально выделять время для тренировок. Даже обычная прогулка может стать частью спортивного онлайн-марафона. Благодаря AI SPORT каждый участник сможет видеть свой прогресс, фиксировать километры и стать частью общего городского движения. Надеемся, что для многих этот марафон станет дополнительной мотивацией больше двигаться и заниматься спортом регулярно», - отметил основатель AI SPORT Габит Салтыбаев.

AI SPORT - казахстанская технологическая платформа, которая использует цифровые технологии и искусственный интеллект для развития массового спорта. Приложение позволяет фиксировать физическую активность, отслеживать спортивные результаты и участвовать в онлайн-соревнованиях и челленджах.