В столичном районе Байконыр в рамках принципа «Закон и порядок» прошла акция «Нет вандализму». Принявшие участие в мероприятии молодые люди и волонтёры закрасили незаконные граффити на стенах зданий по улице Абая, передает официальный сайт акимата столицы.

Акция была организована совместно Отделом внутренней политики района Байконыр, районным управлением полиции и молодежным крылом «Жастар рухы» партии «Әділет».

«Такие надписи не только портят облик города, но иногда содержат и незаконную рекламу наркотиков. Поэтому ради безопасности наших сверстников мы участвуем в подобных акциях, желая, чтобы наш город был чистым и безопасным. А тем, кто без разрешения пишет на зданиях, я хочу сказать: задумайтесь на миг. Это — чужое имущество. Если вы хотите заниматься творчеством, реализуйте его в специально отведённых местах», — отметила консультант молодёжного крыла «Жастар рухы» партии «Әділет» Диана Жолмухамбетова.

В свою очередь, руководитель отдела внутренней политики акимата района Байконыр Арман Баянбеков подчеркнул, что работа по профилактике вандализма в районе проводится регулярно.

«В этом году совместно с сотрудниками полиции и волонтёрскими организациями мы провели восемь рейдов по выявлению и уничтожению граффити с рекламой наркотиков. В результате было обнаружено и закрашено 12 таких надписей. Работа в данном направлении будет продолжена и в будущем», — сообщил Арман Баянбеков.

Акимат района намерен и дальше продолжать работу по профилактике вандализма и ликвидации незаконных надписей совместно с полицией и волонтёрами.

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