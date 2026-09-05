В дачном массиве Коянды столичного района Байконыр открылась новая детская игровая площадка, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ранее пустовавшая территория была комплексно благоустроена: здесь обустроили большое футбольное поле, воркаут зону со спортивными тренажерами, детскую игровую площадку и место отдыха для жителей.

Местные жители очень долго ждали этого пространства. Теперь дети могут играть на площадке, молодежь — заниматься спортом, а жители — гулять по благоустроенной территории и отдыхать на свежем воздухе.

Новое общественное пространство создает благоприятные условия для активного отдыха жителей и ведения здорового образа жизни.

Работы по благоустройству, направленные на создание комфортной и уютной среды для жителей, на территории района продолжаются.

Стоит отметить, что ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Сейчас работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане было благоустроено около 500 общественных и дворовых пространств.