Более 600 тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке в Астане

В Астане 10–11 октября прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Фермеры двух регионов представили жителям столицы более 600 тонн продовольственной продукции, передает официальный сайт акимата города.

Двухдневная ярмарка прошла вдоль трассы Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат». Жители и гости столицы смогли приобрести продукты питания напрямую у производителей.

На ярмарке был представлен широкий ассортимент продукции: мясо и мясные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие продовольственные товары.

Из Туркестанской области доставили 60 тонн мяса и мясной продукции, 260 тонн овощей и фруктов, а также более 60 тонн молочной и другой сельскохозяйственной продукции. Товаропроизводители Западно-Казахстанской области представили около 50 тонн мясной продукции, 80 тысяч яиц, 11 тонн рыбы и другие продукты питания.

Особым спросом среди покупателей пользовались товары повседневного потребления, в том числе овощи, мясо и молочная продукция. Посетители могли не только приобрести необходимые продукты, но и узнать об их происхождении непосредственно у производителей.

«Я стараюсь не пропускать ни одну ярмарку, которая здесь организуется. По ценам для нас это тоже выгодно. Посмотрите, сегодня очень много людей. Это значит, что спрос населения на такие ярмарки высокий», — поделилась впечатлениями жительница столицы Гулайым Ашекова.

Проведение региональных сельскохозяйственных ярмарок способствует обеспечению жителей столицы продовольственной продукцией, поддержке отечественных фермеров и развитию торговых связей между регионами.