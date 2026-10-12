Казахстан официально принял флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года, который пройдёт в Астане. Знаковое для казахстанского спорта событие состоялось в столице Азербайджана Баку, передает официальный сайт акимата города.

Торжественная церемония передачи флага Международной федерации дзюдо (IJF) Казахстану как стране-организатору следующего чемпионата мира прошла в Баку в рамках мирового первенства.

Флаг IJF президенту Федерации дзюдо Казахстана Куанышбеку Есекееву вручила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан.

Чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 7 по 14 июня 2027 года в Астане и станет одним из ключевых этапов олимпийской квалификации к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В рамках мирового первенства спортсмены поборются за важные рейтинговые очки, учитываемые при распределении олимпийских лицензий.

«Проведение чемпионата мира по дзюдо в Казахстане является событием исключительной значимости для отечественного спорта и свидетельством высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить проведение чемпионата на самом высоком организационном уровне, соответствующем стандартам Международной федерации дзюдо. Особое внимание мы уделим подготовке национальной сборной.

Выступление на домашнем татами перед своими болельщиками накладывает на наших спортсменов дополнительную ответственность. Мы рассчитываем на достойные результаты и будем создавать для этого все необходимые условия, совершенствовать систему подготовки, обеспечивать качественное тренировочное сопровождение и участие спортсменов в международных соревнованиях. Впереди большая комплексная работа, и мы намерены использовать предстоящий чемпионат не только для укрепления позиций Казахстана на мировой спортивной арене, но и для дальнейшего развития дзюдо в нашей стране», - отметил президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

В 2027 году Казахстан во второй раз в своей истории станет страной проведения чемпионата мира по дзюдо. Впервые мировое первенство республика принимала в 2015 году. Кроме того, на протяжении четырёх лет, с 2023 по 2026 год, Казахстан выступал организатором престижного международного турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam, входящего в официальный календарь Международной федерации дзюдо (IJF) и имеющего важное значение в системе олимпийской квалификации. Проведение соревнований столь высокого уровня свидетельствует об укреплении позиций Казахстана в мировом дзюдо и подтверждает готовность страны принимать крупнейшие международные спортивные события.

Между тем сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира в Баку с серебряной медалью. Награду национальной команде принес Шерзод Давлатов, ставший вице-чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.