Столичный школьник создал портрет Мукагали Макатаева из 1500 крышек от бутылок

Ученик 6 класса столичной школы-гимназии №74 имени Мукагали Макатаева Мирас Толеген собрал портрет выдающегося поэта из 1500 пластиковых крышек от бутылок, передает официальный сайт акимата столицы.

Необычное произведение школьник создал совместно с учителями технологии Шайдолдой Абылғазыұлы и Динкаумом Сейсенбайұлы. На творческую работу ушло два месяца.

Необходимые для создания портрета 1500 крышек собирали ученики всей школы. Таким образом, простые вещи, используемые в повседневном быту, превратились в произведение искусства.

Проект не только развивает творческие способности учащихся, но и учит их ответственному отношению к окружающей среде, повторному использованию отходов и коллективной работе.

Эта работа юного таланта, воссоздавшего образ поэта необычным способом, стала ярким примером уважения к национальной литературе и творческого поиска.