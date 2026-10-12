Столичные кусбеги вошли в число лучших на международных соревнованиях

В селе Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области на площадке «Бүркіт төбе» прошел международный фестиваль «Шығыс Салбұрыны – 2026», передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках фестиваля был организован І Кубок Азии по кусбегилик. В международном первенстве приняли участие 103 кусбеги из 12 стран мира, которые соревновались в искусстве охоты с беркутами, соколами, ястребами и балобанами.

По итогам соревнований спортсмены из Астаны завоевали два призовых места. В частности, в состязаниях с беркутами Кунтуган Серикбек выиграл серебряную медаль, а с ястребами бронзовым призером стал Ерасыл Серикбекулы.