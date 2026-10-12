В столице прошла торжественная церемония проводов спортсменов национальной сборной Казахстана, которые представят страну на V Азиатских Пара играх. Соревнования Жёлтого континента пройдут с 18 по 24 октября в японской префектуре Аити и городе Нагоя, передает официальный сайт акимата столицы.

В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, ветераны спорта, тренеры и представители общественности.

В ходе мероприятия спортсменам-знаменосцам, которые возглавят колонну на церемонии открытия V Азиатских Пара игр, торжественно вручили Флаг Республики Казахстан. На церемонии открытия главных соревнований в Японии флаг нашей страны понесут бронзовый призёр Паралимпиады в Париже и чемпион Азиатских Пара игр 2023 года по пара легкой атлетике Дастан Мукашбеков, а также многократный призёр чемпионатов мира по пара дзюдо Аяла Мереке. В свою очередь, Дастан Мукашбеков выступил перед публикой в качестве знаменосца и принёс торжественную клятву.

От сборной Казахстана в масштабных соревнованиях примут участие 150 параспортсменов и 49 тренеров. Они выступят в 12 видах спорта (волейбол сидя, пара таэквондо, пара дзюдо, пара настольный теннис, пара пулевая стрельба, пара легкая атлетика, пара стрельба из лука, пара плавание, теннис на колясках, пара пауэрлифтинг, бочча и пара велоспорт).

Отметим, что 24 столичных спортсмена в составе национальной сборной Казахстана примут участие в соревнованиях по паралегкой атлетике, параплаванию, паранастольному теннису, парастрельбе, паравелоспорту, парадзюдо, бочча и волейболу сидя. Они будут защищать честь страны и бороться за призовые места в индивидуальных и командных соревнованиях.

«Азиатские Пара игры — это масштабное и важное событие для каждого государства, для всех стран Азии. На этих соревнованиях ведётся общекомандный зачёт. Поэтому мы верим, что ваш труд, проделанный до сегодняшнего дня, и ваш несгибаемый характер поднимут флаг нашей страны на большую высоту. Сборная Казахстана принимает участие в Пара Азиатских играх с 2010 года. Мы достигли множества успехов. В частности, мы показывали отличные результаты в пара волейболе, пара дзюдо, пара таэквондо, пара плавании и пара каноэ. Кроме того, наши параспортсмены, такие как Зульфия Габидуллина, Акмарал Науатбек, Давид Дегтярев, смогли приумножить свои достижения Азиатских Пара игр победами на Паралимпиаде.

Верю, что и в этот раз наши соотечественники, впервые завоевавшие бронзу чемпионата мира по волейболу сидя, а также спортсмены, добившиеся успехов на международных соревнованиях по пара легкой атлетике и пара плаванию, покажут высокие результаты», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Также в ходе встречи широкой публике впервые в истории паралимпийской команды Казахстана был представлен маскот по имени «Жеңіс».

Казахстан принимает участие в Азиатских Пара играх с 2010 года и в общей сложности завоевал 105 медалей. Среди них 20 золотых, 35 серебряных и 50 бронзовых наград.