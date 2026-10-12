В Астане стартует прием заявок на гранты для социального бизнеса

Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны объявило открытый конкурс по предоставлению государственных грантов субъектам социального предпринимательства, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В конкурсе могут принять участие социальные предприниматели, включенные в реестр, а также финалисты программы «Одно село – один продукт».

Заявки принимаются только в онлайн формате на платформе kezekte.kz с 15 по 20 октября 2026 года.

Заявки, поступившие после указанного срока, не принимаются.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо предоставить электронную заявку и полный пакет документов по утвержденной форме.

Государственный грант предоставляется на реализацию новых бизнес-идей на сумму до 5 миллионов тенге.

Условия для реализации новых бизнес-идей:

- софинансирование предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте;

- создание новых рабочих мест;

- наличие в бизнес-проекте инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры или ее создание для реализации проекта.

Использовать средства государственного гранта можно на следующие цели:

- приобретение основных средств (в том числе строительство/ модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт основных средств), сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;

- приобретение нематериальных активов;

- приобретение технологий;

- приобретение прав на франчайзинг;

- расходы, связанные с исследовательскими работами или внедрением новых технологий.

Использование средств государственного гранта на иные цели не допускается.

Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.

По всем вопросам можно обращаться по номерам: +7 (7172) 556-903, +7 (7172) 556-919, +7 (7172) 556-921, +7 (7172) 556-910. Электронная почта: b.kasymov@astana.kz