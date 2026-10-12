В рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» сотрудники Евразийского банка совместно с Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны провели акцию по озеленению территорий столичных комфортных школ № 118 и № 107, передает официальный сайт акимата столицы.

К акции также присоединились представители образовательных учреждений и молодежного экологического движения «Жер елшілері». Всего участники высадили более 100 саженцев.

На территории школы № 118 высадили 50 яблонь. Директор учебного заведения Лаура Балабаева отметила, что подобные инициативы способствуют формированию у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

«Забота о природе и поддержание чистоты окружающей среды — это проявление любви к своей стране и высокой гражданской культуры. Наш мудрый народ всегда считал посадку деревьев благородным и добрым делом. Недаром существует пословица: «Атадан мал қалғанша, тал қалсын», — отметила она.

По словам директора филиала Евразийского банка в Астане Асии Кулдыбаевой, благодаря совместным усилиям участников акции на территории школы заложили основу новой зеленой аллеи. Она поблагодарила всех, кто поддержал инициативу, и выразила надежду, что высаженные деревья приживутся и со временем превратятся в тенистую аллею.

В Евразийском банке отметили, что участие в экологических проектах является одним из направлений его общественной деятельности.

По ее словам, особое внимание в рамках акции уделили озеленению школьных территорий, поскольку именно с детства важно формировать ответственное отношение к окружающей среде.

«В этом году мы решили высадить более 100 деревьев на территориях школ, в том числе новых учебных заведений. Мы считаем, что именно в детстве формируются любовь к своей стране, забота об экологии и стремление видеть наш город красивым. Думаю, это один из важных аспектов сегодняшнего мероприятия», — отметила Асия Кулдыбаева.

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