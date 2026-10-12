«Народный юрист»: выездной прием граждан провели для жителей столицы

В рамках акции «Народный юрист» в Центре трудовой мобильности Астаны провели выездной приём граждан. Жители смогли бесплатно получить правовые консультации и задать вопросы представителям государственных органов и профильных организаций, передает официальный сайт столичного акимата.

Акция была организована прокуратурой столичного района Сарыарка в рамках принципа «Закон и порядок». К приёму присоединились представители более 15 ведомств и организаций.

«Главная цель мероприятия – оказание доступной правовой помощи населению, предоставление квалифицированных юридических консультаций, разъяснение норм действующего законодательства и содействие в решении правовых вопросов», – рассказал прокурор района Сарыарка Данияр Избасаров.

Один из участников акции отметил, что получать ответы напрямую от экспертов гораздо удобнее, чем искать нужные сведения самостоятельно.

«На самом деле такие мероприятия недооценены. Я считаю, что люди должны чаще их посещать. Лично мне легче спросить всё сразу, чем с трудом искать информацию в интернете», – считает он.

Посетителям раздали памятки по профилактике правонарушений и защите от мошенничества. По итогам акции правовые разъяснения получили более 60 жителей. В прокуратуре сообщили, что работу по оказанию доступной правовой помощи продолжат.