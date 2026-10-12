«Читающая нация»: житель Астаны подарил современную библиотеку школе, в которой учился

Выпускник школы-гимназии №5 города Астаны 1989 года в рамках проекта «Читающая нация» подарил учебному заведению, в котором когда-то учился, современную библиотеку и новый учительский кабинет. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Главная цель проекта — повысить интерес учащихся к чтению, сформировать у них устойчивую привычку к чтению и развить культуру чтения.

Для реализации этой цели в школьной библиотеке провели масштабные строительные работы и модернизацию. Пространство полностью реорганизовали в соответствии с современными требованиями, создав для школьников комфортные условия для чтения, исследовательской работы и творчества.

Обновленная библиотека станет не просто местом для чтения книг, а современным центром знаний и духовного развития, способствующим интеллектуальному и творческому росту учеников. Здесь планируют проводить обсуждения литературных произведений, книжные выставки, литературные встречи и познавательные мероприятия.