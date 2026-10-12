В Астане в рамках республиканского проекта «Читающая нация» продолжается конкурс эссе «Книга — источник знаний». Организатором выступает столичный проектный офис «Кітап оқитын ұлт» при поддержке Управления образования города, передает официальный сайт акимата столицы.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8–10 классов общеобразовательных школ и студенты первых курсов организаций технического и профессионального образования.

Объем эссе не должен превышать 1000 слов. Работы будут проверять на плагиат и использование искусственного интеллекта.

Конкурс проводится в несколько этапов. С 29 сентября по 9 октября проходил школьный и внутриколледжный этап. С 12 по 16 октября осуществляется прием работ для участия в городском этапе, который пройдет с 19 по 30 октября. Итоги конкурса подведут 30 октября.

Победителей определит жюри в 10 номинациях. Все участники городского этапа получат сертификаты, а победители — дипломы и ценные призы.

Организаторы отмечают, что главная задача конкурса — не просто пересказать содержание прочитанной книги, а продемонстрировать умение анализировать произведение, формулировать собственные мысли и делать самостоятельные выводы.

В своих эссе участники должны раскрыть влияние книг на образование, формирование мировоззрения и личностное развитие, а также поделиться собственным читательским опытом.