Спортивная спартакиада среди активных пенсионеров прошла в Астане

В соревнованиях, состоявшихся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Улытау», приняли участие пенсионеры старше 65 лет со всех районов города, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель спартакиады — формирование активного образа жизни у представителей старшего поколения, укрепление их здоровья и повышение интереса к спорту. Шесть команд, принявших участие в соревнованиях, определяли сильнейших в эстафетах, асык ату, перетягивании каната и других спортивных состязаниях.

По словам руководителя филиала Центра активного долголетия города Астаны по району Сарыарка Кенжеболата Бапишева, подобные мероприятия позволяют пенсионерам эффективно проводить досуг, находить новый круг общения и развивать свои способности.

«Сегодня мы собрали наших пенсионеров на спортивные соревнования. Наша цель — чтобы они чувствовали себя свободно и показали, что все еще могут конкурировать наравне с молодежью. Кроме того, мы хотим, чтобы они не сидели дома без дела, а уделяли внимание своему здоровью и посещали различные кружки в соответствии со своими возможностями и интересами. Хорошо бы, чтобы у них также была возможность исполнить мечты, которые не удалось реализовать в молодости. Через такие мероприятия мы стремимся объединить представителей старшего поколения и мотивировать их к активной жизни», — сказал Кенжеболат Сапарулы.

По итогам соревнований были определены лучшие команды, а победителей наградили за І, ІІ и ІІІ места. Также среди участников были вручены номинации «Самая техничная команда», «Самая творческая команда» и «Самая сплоченная команда».