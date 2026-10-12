«Жапырақтары жанымның»: в Астане прошел творческий вечер к 70-летию Камал Альпеисовой

В столичном Музыкальном театре юного зрителя состоялся творческий вечер «Жапырақтары жанымның», посвященный 70-летию поэтессы и переводчицы Камал Альпеисовой, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе вечера артисты театра читали стихи поэтессы и исполняли песни на ее слова. Зрителям представили театральные постановки и музыкальные номера, отражающие творчество Камал Альпеисовой.

«Камал апай хорошо известна читателям благодаря своим стихам, песням и переводам. Сегодняшний вечер, организованный в честь юбилея поэтессы, прошел на высоком уровне. У нас сложилось впечатление, будто мы совершили путешествие в богатый духовный мир писательницы», — поделилась впечатлениями гостья вечера Дина Калжанова.

Творческий вечер стал возможностью познакомить зрителей с литературным наследием поэтессы, ее вкладом в развитие литературы и искусства, а также представить многогранность ее творчества.