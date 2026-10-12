Юные шахматисты Астаны завоевали 15 медалей на чемпионате Азии среди школьников

В Тульской области Российской Федерации прошёл XX чемпионат Азии по шахматам среди школьников. В международных соревнованиях успешно выступили столичные шахматисты, завоевав 15 медалей, передает официальный сайт акимата Астаны.

В турнире приняли участие 314 юных шахматистов из 12 стран, в том числе 22 представителя Казахстана.

Чемпионат проводился в шести возрастных категориях отдельно среди мальчиков и девочек. Участники соревновались в трёх дисциплинах: классических шахматах, рапиде и блице.

По итогам турнира сборная Казахстана завоевала 20 медалей, из которых 3 золотые, 10 серебряных и 7 бронзовых. Значительный вклад в общий результат национальной команды внесли юные шахматисты Астаны, завоевавшие 15 наград.

Одним из главных героев чемпионата стал 14-летний столичный шахматист Алдияр Жауынбай. Выступая в возрастной категории до 15 лет, он досрочно, за тур до завершения соревнований, обеспечил себе звание чемпиона Азии по классическим шахматам, набрав 7,5 очка из 9 возможных. Кроме того, Алдияр завоевал серебряную медаль в рапиде и бронзовую — в блице.

Три медали в копилку столичной команды принёс Алихан Сагынтаев. В категории до 11 лет он стал чемпионом Азии по блицу, а также завоевал две серебряные награды в классических шахматах и рапиде.

Успешно выступила и Амалия Едрешeва, ставшая чемпионкой Азии по классическим шахматам среди девочек до 9 лет. В соревнованиях по рапиду юная шахматистка также завоевала бронзовую медаль.

Ещё три награды выиграл Алинур Бауыржан, выступавший в возрастной категории до 7 лет. Он стал серебряным призёром в блице и бронзовым призёром в классических шахматах и рапиде.

Две медали завоевал Алимжан Жауынбай. В категории до 13 лет он занял второе место в классических шахматах и третье место в рапиде.

Среди девушек отличилась Акнур Мамакова, которая дважды поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в категории до 15 лет, завоевав серебряные медали в рапиде и блице.