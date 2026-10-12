«Aqtobe Creative Days»: креативную ярмарку в Астане посетили около 10 тысяч человек

Креативную ярмарку «Aqtobe Creative Days», прошедшую в Астане, за два дня посетили 9 500 человек. В мероприятии, организованном на площадке Qazaq Creative Hub, приняли участие около 100 креаторов из Актюбинской области, передает официальный сайт акимата столицы.

На ярмарке были представлены одежда в национальном стиле, дизайнерские коллекции, ювелирные изделия, предметы ручной работы из кожи, дерева, кости и войлока, а также аксессуары и сувениры. Посетители смогли по достоинству оценить продукцию актюбинских мастеров и приобрести понравившиеся изделия. В общей сложности создатели из региона презентовали свои авторские товары и творческие проекты по 22 направлениям.

В рамках ярмарки состоялась и культурная программа. На показе мод «Aqtobe Design» были представлены авторские коллекции актюбинских дизайнеров. Театр кукол «Алакай» показал инклюзивную постановку «Времена года», а также был продемонстрирован анимационный фильм об Актюбинском регионе.

В музыкальной программе выступили проекты «SherTer» и «Жеребе life», а также прошел творческий вечер композитора Серика Закария. Кроме того, посетители приняли участие в мастер-классах по ювелирному искусству, валянию войлока, обработке кожи и дерева.

Ярмарка «Aqtobe Creative Days» была организована в рамках республиканского проекта «Creative Aimaq». Проект направлен на продвижение продукции региональных креаторов на рынке, привлечение новых покупателей и развитие креативного предпринимательства.