Столичный спортсмен стал чемпионом Всемирных игр кочевников

На VI Всемирных играх кочевников в соревнованиях по мангале в мужском командном зачете спортсмен из Астаны Бигали Зкрияев занял I место, передает официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время проходят индивидуальные соревнования по мангале. Итоговые результаты станут известны 6 сентября.

В соревнованиях по мангале принимают участие 105 спортсменов из 48 стран — 56 мужчин и 49 женщин, которые ведут борьбу за медали в личных и командных зачетах.

Стоит отметить, что в женских соревнованиях по мангале честь Астаны также защищают спортсменки Гульнар Базаралиева и Кундыз Есиркеп.