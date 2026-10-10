В Астане прошло соревнование по экстремальным видам спорта Fly-Park LAST RIDE-26

В скейт-парке Fly Park, расположенном в парке имени Кемаля Ататюрка столичного района «Байконыр», прошло соревнование по экстремальным видам спорта Fly-Park LAST RIDE-26. В соревнованиях приняли участие около 200 молодых спортсменов в возрасте от 12 до 25 лет, передает официальный сайт столичного акимата.

Соревнования прошли по двум направлениям: BMX-фристайл и трюковой самокат (Scoot). Основная цель мероприятия — развитие культуры уличного спорта среди молодёжи, популяризация здорового образа жизни и создание условий для полезного проведения досуга.

«Такие мероприятия очень важны для молодёжи. Они чувствуют, что районный акимат поддерживает их инициативы. Мы стараемся объединять молодых людей и помогать им воплощать свои идеи в жизнь.

Скейт-парк Fly Park построили в мае этого года специально для молодёжи, занимающейся экстремальными видами спорта. Здесь созданы условия для безопасных тренировок, совершенствования навыков и обмена опытом.

Кроме того, мы проводим разъяснительную работу среди молодёжи, направленную на сохранение чистоты города, профилактику вандализма и противодействие распространению наркотиков. В дальнейшем мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру», — рассказал руководитель отдела внутренней политики акимата столичного района «Байконыр» Арман Баянбеков.

По словам организатора мероприятия Зейн Жакитова, это заключительное соревнование сезона 2026 года. Подобные состязания проводятся дважды в год, однако в дальнейшем их количество планируют увеличить.

«Сейчас BMX-фристайл и трюковой самокат становятся всё популярнее среди молодёжи. Растёт число новичков, а спортивная инфраструктура развивается. В этом направлении акимат города оказывает поддержку.

В Астане пять скейт-парков, каждый из которых имеет свои особенности. Fly Park — единственная в столице площадка такого формата. Вместе с тем актуальным остаётся вопрос создания крытого пространства для тренировок в зимний период. Сейчас спортсмены могут полноценно тренироваться на открытых площадках лишь около шести месяцев в году.

Наша цель — дать молодёжи возможность заниматься спортом круглый год. Такие виды спорта способствуют не только физическому развитию, но и учат настойчивости, дисциплине и достижению поставленных целей», — отметил Зейн Жакитов.

В церемонии открытия соревнований приняли участие оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов, а также президент Федерации гимнастики Астаны, член совета по профилактике правонарушений Ербол Жантиков.

«Я сам занимался гимнастикой и являюсь мастером спорта международного класса. Между гимнастикой и экстремальными видами спорта много общего. В обоих направлениях выполняют различные трюки и сложные упражнения.

Сегодня я пришёл поддержать молодёжь и посмотреть на выступления участников. Занятия спортом помогают им укреплять физическую форму, развивать гибкость и повышать уверенность в себе. Эти качества пригодятся им и в других сферах жизни», — рассказал Ербол Жантиков.

В рамках мероприятия участники не только соревновались в спортивных дисциплинах, но и присоединились к акции «Нет вандализму», приняв участие в удалении надписей со стен.

По итогам соревнований победителей наградили специальными медалями.