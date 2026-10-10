Около 400 тысяч жителей приняли участие в осеннем экологическом месячнике в Астане

В столице завершился осенний экологический месячник «Таза Қазақстан», который проходил с 12 сентября по 10 октября. В мероприятиях по очистке, благоустройству и озеленению города приняли участие около 400 тысяч жителей, а также 15 тысяч предприятий и организаций, передает официальный сайт акимата Астаны.

В ходе экологического месячника во всех районах столицы приведены в порядок около 9 тысяч дворовых территорий. Помимо ликвидации стихийных свалок, вывезено более 150 тысяч тонн отходов. К работам было привлечено около 3 тысяч единиц специальной техники.

Одним из основных направлений экологического месячника стало озеленение. В рамках осенней кампании по посадке деревьев и экологических акций в городе высажено около 13 тысяч деревьев, а также 175,9 тысячи кустарников и цветов.

С начала 2026 года в Астане высажено в общей сложности 932,3 тысячи зелёных насаждений. В их числе 21 тысяча деревьев, 503,4 тысячи декоративно – цветущих кустарников, 28 тысяч растений для живой изгороди, 130,7 тысячи кустарников и др. До завершения сезона планируется высадить ещё 45 тысяч зелёных насаждений.

К работам по уборке и озеленению присоединились волонтёры, представители государственных органов и общественных объединений, сотрудники коммунальных служб и промышленных предприятий, коллективы банков и учреждений культуры, а также представители малого и среднего бизнеса, КСК и ОСИ.

Экологические акции прошли во дворах, парках, скверах и других общественных пространствах столицы.

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