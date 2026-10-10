«Закон и порядок»: в Астане завершился летний беговой сезон

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» в Триатлон-парке состоялся заключительный забег летнего сезона, передает официальный сайт столичного акимата.

Забег стартовал в 09:00. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 6,2 километра. Главная цель мероприятия — популяризировать среди жителей здоровый образ жизни и мотивировать их регулярно заниматься спортом.

«С момента открытия летнего сезона мы организовали девять массовых забегов. С весны мы охватили несколько удобных для бега маршрутов в городе, в том числе Ботанический сад, Триатлон-парк и маршрут возле мечети Рыскельды кажы.

За это время мы выработали единый подход к организации забегов. Теперь желающие принять участие должны проходить предварительную онлайн-регистрацию. Это позволяет нам, во-первых, точно определять количество участников, а во-вторых, обеспечивать всех медалями и создавать комфортные условия на трассе.

Несмотря на завершение летнего сезона, у нас достаточно планов на будущее. В частности, мы хотим провести онлайн-забег, в рамках которого участникам предстоит преодолеть 25 километров за неделю», — рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай.

Отметим, что участие в массовых забегах бесплатное. На этот раз победителей не определяли, однако многие участники стремились преодолеть дистанцию как можно быстрее. Один из них — Адильбек Жумабекулы, пробежавший 6,2 километра за 23 минуты.

«Сегодняшнее мероприятие было организовано на хорошем уровне. Для участников создали все необходимые условия, во время забега никаких трудностей не возникло. Даже был пейсмейкер на велосипеде, который помогал следить за темпом лидеров», — отметил Адильбек Жумабекулы.

В завершение мероприятия участникам забега вручили памятные медали, после чего состоялась концертная программа.

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