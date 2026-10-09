Ученик 8-го класса школы-гимназии №2 имени Гафу Каирбекова города Астаны Сетказы Мирас разработал нейропроект, исследующий влияние коротких видео на платформах TikTok и YouTube на внимание детей, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Цель проекта — экспериментальным путем определить связь между временем просмотра коротких видео и устойчивостью внимания. В ходе исследования анализируется экранное время учащихся и проводится анкетирование. Также с помощью таблиц Шульте и корректурной пробы Бурдона оцениваются скорость, устойчивость и точность концентрации внимания.

В рамках проекта сравниваются результаты до и после просмотра коротких видеороликов, а также рассматривается роль системы вознаграждения мозга и дофамина.

Школьник уделяет особое внимание научному объяснению результатов исследования и избегает преувеличения причинно-следственных связей.

В качестве практического результата проекта планируется разработка правил цифровой гигиены, памятки и информационного буклета.

Эти материалы помогут учащимся осознанно управлять экранным временем и концентрировать внимание во время занятий.

Главная цель проекта — не отказ от смартфонов, а эффективное использование цифровых технологий и формирование усидчивости у детей.