В Астане определилась династия, завоевавшая звание «Лучшая читающая семья»

В массовой библиотеке №15 города Астаны в рамках национального проекта «Читающая нация» состоялся финал семейного конкурса «Лучшая читающая семья», сообщает официальный сайт акимата столицы.

В состязании приняли участие семьи, успешно прошедшие отборочный этап. Организатором мероприятия выступила Массовая библиотека №15 КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата города Астаны.

Цель конкурса — популяризация культуры чтения среди столичных семей, укрепление духовной связи между родителями и детьми, а также повышение читательской активности.

В отборочном этапе участвовали 15 семей, которые постоянно посещают библиотеку и сделали семейное чтение своей традицией.

По его итогам две лучшие семьи вышли в финал.

В финальном туре участники творчески презентовали свои семьи, продемонстрировали эрудицию, давали характеристики сказочным персонажам и соревновались в знании пословиц.

По результатам конкурса первое место завоевала династия Рахметолла. В состязании приняли участие пять членов семьи: 80-летняя бабушка Онласын Умирзакова, глава семьи Ернат Рахметолла, мать Фариза Сембайкызы, а также их дети Касым и Бадрисафа.

Онласын Уалиевна — ветеран педагогического труда с 55-летним стажем. И сегодня она продолжает активно читать книги, газеты и журналы.

Глава семьи Ернат Рахметолла — модератор клуба «Отец и ребенок» при Национальной академической библиотеке. Он также принимает активное участие в проектах, направленных на продвижение культуры чтения.

8-летний сын Касым — двукратный чемпион Республики Казахстан по тогызкумалаку. Юный спортсмен увлекается и чтением: в его домашней библиотеке насчитывается 108 книг.

А 3-летняя Бадрисафа, хотя еще и не знает букв, с удовольствием рассматривает иллюстрации в книгах.

В рамках мероприятия были представлены творческие номера детей, прозвучали песни и стихи. Кроме того, для гостей провели познавательные викторины и мастер-классы.

За соревнованием наблюдали ученики и педагоги средней школы №57 имени Машхур Жусупа, а также другие читатели библиотеки.