Сохранение чистоты и облика города: в Астане продолжается акция «Антивандал»

В Астане продолжается акция «Антивандал», направленная на сохранение чистоты и эстетического облика города, сообщает официальный сайт акимата столицы.

К этой благородной инициативе присоединились волонтеры «Астана Жастары» и активная молодежь, а поддержать акцию пришел актер Даурен Сергазин.

Одной из первых точек проведения мероприятий стала территория возле амфитеатра. Участники закрасили несанкционированные граффити на улицах города, внеся свой вклад в благоустройство общественных пространств.

Мероприятие воодушевило и сплотило молодежь вокруг общей цели — сделать Астану чистым, красивым и комфортным для жизни городом.

«Антивандал» — это не просто благоустройство, это проявление заботы и ответственности за нашу столицу.

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