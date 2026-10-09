Бабушки, родители и внуки на одной сцене: в Астане прошел «Парад творческих семей»

В Астане в честь Дня Республики и 35-летия Независимости Казахстана на одной сцене объединились семьи разных национальностей, исполнив казахские песни и кюи. В «Параде творческих семей», который прошел в Детской музыкальной школе №3 имени Ермека Серкебаева, династии продемонстрировали популяризацию национальной музыки, важность преемственности поколений и семейных ценностей, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель праздничного концерта, прошедшего в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат», — популяризация национальных ценностей, укрепление преемственности поколений и усиление связи между школой и семьей.

Гостей вечера камерный оркестр школы встретил мелодией «Япурай». Затем учащиеся представили в фойе школы специальные наглядные стенды, посвященные программе «Адал азамат». Дети поделились своим пониманием принципов Конституции и цитат Главы государства.

В официальной части мероприятия Дидар Байтасов отметил воспитательное значение семейного творчества.

«Семья — это основа национальных ценностей. А искусство — благородное наследие, связывающее поколения, образовательные учреждения и семьи, и даже представителей разных этносов. Я выражаю благодарность родителям, которые развивают таланты наших детей, превращают это в семейную ценность и пришли сегодня выступить вместе», — сказал он.

Руководитель центра также подчеркнул, что Детская музыкальная школа №3 имени Ермека Серкебаева одной из первых среди столичных организаций дополнительного образования подготовила специальные наглядные стенды, посвященные программе «Адал азамат».

Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление семьи Мазмановых. Три поколения одной династии — бабушка, родители и внуки — вышли на одну сцену и исполнили народный кюй «Жастар».

Директор школы Гульмира Жангельды рассказала, что через искусство у детей растет интерес и к казахскому языку. Например, один из уроков хорового пения в школе ведется на казахском языке. В нем по желанию родителей активно участвуют и дети из семей других этносов.

«Василиса и Ангелина, которые занимаются в нашем хоре, хорошо понимают казахский язык. Они обучаются на казахском языке уже два года. В прошлом году Василиса также посещала направление традиционного пения. А Андрея Кващука родители, бабушка и дедушка привели специально для того, чтобы он научился играть на домбре. Он учится всего второй год, но, несмотря на это, сегодня исполнил сложнейший кюй Дины "Науаи". Это результат интереса ребенка к казахской музыке и его личного труда», — отметила она.

По словам организаторов, «Парад творческих семей» направлен не только на развитие творческих способностей детей, но и на сохранение семейных традиций, широкую популяризацию казахской музыки и укрепление дружбы между представителями различных национальностей.