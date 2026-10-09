В Астане прошла акция ко Дню донорства органов и трансплантации

8 октября монумент «Байтерек» в Астане подсветили красным цветом в рамках информационной акции, приуроченной к Европейскому дню донорства органов и трансплантации, передает официальный сайт акимата столицы.

Таким образом, Астана присоединилась к информационной кампании, направленной на повышение осведомлённости населения о посмертном донорстве органов и привлечение внимания к вопросам трансплантации.

Европейский день донорства органов и трансплантации отмечается сегодня, 9 октября. Эта дата призвана повысить информированность граждан о донорстве и трансплантации органов, а также способствовать формированию осознанного отношения к вопросам донорства.