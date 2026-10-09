«Закон и порядок»: 500 студентам колледжей столицы рассказали об опасности дропперства

Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры провели профилактическую встречу с учащимися колледжей столичного района Сарыарка, передает официальный сайт акимата Астаны.

Информационно-разъяснительное мероприятие было организовано в рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в столичном театре «Жастар».

По словам руководителя отдела внутренней политики аппарата акима района Сарыарка Дамира Хисматуллина, цель встречи – профилактика правонарушений среди молодежи, повышение правовой грамотности, формирование у молодых людей правовой культуры.

«На территории района Сарыарка находятся 15 колледжей. Сегодня здесь собрались учащиеся первых курсов всех этих учебных заведений – около 500 человек. Встреча организована в формате беседы, в ходе которой обсуждались актуальные для молодежи темы современного общества. Наши спикеры – сотрудники столичного Департамента полиции и районной прокуратуры разъяснили студентам основные положения уголовного и административного законодательств. Перед ребятами также выступили специалисты Агентства по финансовому мониторингу, которые рассказали о современных тенденциях киберпреступности, причем главный акцент был сделан на дропперстве - преступном явлении, в которое, как известно, часто вовлекаются именно молодые люди.

Представители общественного фонда «Qamqor-Astana» рассказали о вопросах профилактики религиозного экстремизма и терроризма», - проинформировал Дамир Хисматуллин.

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