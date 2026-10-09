Преследование, звонки и слежка: какая ответственность предусмотрена за сталкинг

Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, сталкинг — это незаконные действия, направленные на установление контакта с человеком или его выслеживание вопреки его воле. Такое преследование признается уголовным правонарушением, если оно не сопряжено с применением насилия, но причиняет существенный вред. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Алматинского района Астаны Азат Барболов, передает официальный сайт акимата столицы.

Сталкинг может проявляться в неоднократных звонках, отправке сообщений, попытках встретиться, посещении места жительства или работы человека, ожидании его появления, слежке и продолжении преследования, несмотря на отказ от контакта.

При этом не каждый звонок или сообщение являются уголовным правонарушением. При правовой оценке учитываются характер и повторяемость действий, отсутствие согласия потерпевшего, причинение существенного вреда, а также причинная связь между преследованием и его последствиями.

За сталкинг предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 месячных расчетных показателей, исправительных работ в том же размере, общественных работ на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

«В судебной практике наряду с назначением наказания применяются дополнительные меры, направленные на защиту потерпевших. Так, по делу, рассмотренному судом города Астаны, виновному в сталкинге назначено наказание в виде 80 часов общественных работ. Кроме того, на шесть месяцев ему установлен запрет на поиск, преследование и установление контакта с потерпевшей.

Согласно статье 98-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд может установить особые требования к поведению лица. В зависимости от обстоятельств дела ему может быть запрещено разыскивать, преследовать потерпевшего, посещать его, разговаривать с ним по телефону и устанавливать контакт иными способами. Такие ограничения могут действовать от трех месяцев до одного года.

Если человек сталкивается с систематическим нежелательным преследованием, рекомендуется сохранять звонки, сообщения и другие доказательства и обращаться в правоохранительные органы.

Введение уголовной ответственности за сталкинг направлено на защиту личных границ человека и предупреждение повторного систематического преследования», — заключил спикер.