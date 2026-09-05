В Астане в честь Дня языков народа Казахстана и 154-летия со дня рождения Ахмета Байтурсынова прошла литературно-дискуссионная площадка «Мир Ахмета: язык, поучение, познание», передает официальный сайт столичного акимата.

«Главная цель сегодняшней литературно-дискуссионной площадки — широкая популяризация безмерного вклада Ахмета Байтурсынова в казахский язык, литературу и просветительство, а также передача его поучительного наследия современному поколению. Труды Учителя нации — это ценность, принадлежащая не только прошлой истории, но и духовное наследие, имеющее огромное значение для сегодняшней сферы образования. В этой связи мы поставили цель вместе с педагогами изучить творчество ученого и обсудить его мысли о чистоте языка, национальном самосознании, образовании и просвещении. Кроме того, в рамках Дня языков народа Казахстана повышение уважения к родному языку, популяризация наших национальных ценностей и духовного наследия — общая задача для всех нас. Сегодняшняя литературно-дискуссионная площадка «Мир Ахмета: язык, поучение, познание» проходит на стыке этих целей. А старт марафона «Читающая нация» даст дополнительный импульс дальнейшему развитию культуры чтения среди учителей», — говорит директор школы Нуртас Жагабаев.

В рамках литературно-дискуссионной площадки был дан старт марафону «Читающая нация». Для участников марафона открылся клуб «Парасат». Своими мыслями на мероприятии поделились известный ученый-историк Амиржан Альпеисов и директор Института профессионального развития по городу Астане национального центра «Орлеу» Ерлан Калмаков.

В ходе встречи учителя обменялись мнениями о научном и творческом наследии Ахмета Байтурсынова, отметив вклад ученого в развитие национальной духовности и казахского языка. Также в рамках мероприятия состоялось открытие марафона «Читающая нация» на тему «Путь, ведущий к интеллектуальной нации».

В завершение встречи до участников была донесена поучительная мысль о том, что «уважение к языку — это уважение к нации», и было подчеркнуто, что почитание родного языка является долгом каждого гражданина.