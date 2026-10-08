В Астане продолжается работа по профилактике пожаров в частном жилом секторе

В столице продолжается комплексная профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в частном жилом секторе в период отопительного сезона 2026–2027 годов, передает официальный сайт акимата со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

С 15 августа подворовыми обходами охвачено 2 900 домовладений, в том числе дома семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

В ходе подворовых обходов специалисты проверяют состояние отопительных систем и электропроводки, проводят разъяснительную работу и оказывают практическую помощь.

Более чем в 200 домах установлены датчики угарного и природного газа, а также дымовые извещатели. В 35 домовладениях проведена очистка дымоходов. Кроме того, специалисты заменяют элементы питания в ранее установленных автономных пожарных извещателях.

Профилактические обходы проводятся ежедневно совместно с сотрудниками полиции, представителями местных исполнительных органов, АРЭК и волонтерами.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электрообогревательные приборы. Важно следить за исправностью отопительных систем и электропроводки, а также своевременно очищать дымоходы.

При возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.