Особенный вечер для пожилых людей организовали в Астане

В столичной организации «Жәрдем» прошел душевный творческий вечер, наполненный теплом и заботой. В частности, в районе Сарайшык в честь Международного дня лиц с инвалидностью талантливые пенсионеры из Центра активного долголетия специально посетили Центр социального обслуживания «Жәрдем» с благотворительным концертом, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель этого душевного мероприятия — подарить праздничное настроение и радость людям, нуждающимся в особой заботе, а также внести вклад в продвижение ценностей добра и милосердия.

На открытии благотворительного вечера директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров обратился к присутствующим с искренними поздравлениями и теплыми пожеланиями. Он подчеркнул важность таких встреч для укрепления взаимопонимания и человеческой доброты в обществе, выразив глубокую благодарность всем участникам мероприятия.

В ходе вечера талантливые бабушки и дедушки представили специальную концертную программу, которая подарила зрителям незабываемые эмоции. На сцене прозвучали казахский вальс и виртуозные кюи на домбре, а также были исполнены яркие музыкальные и танцевальные номера.

С особой теплотой зрители встретили выступления ансамбля «Сарайшық сазы», танцевальных коллективов «Сырлы вальс» и «Алтын саз», а также сольных исполнителей. Каждый номер был подготовлен с большим мастерством, демонстрируя искреннюю любовь артистов к сцене.

Благотворительная акция не ограничилась только концертной программой. В рамках встречи бабушки, посещающие кружки трудотерапии районов Алматы и Сарайшык, вручили Центру социального обслуживания «Жәрдем» картины, созданные своими руками. Эти авторские работы добавили интерьеру центра уют и особую красоту.