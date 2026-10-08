Чемпионат РК по стрельбе из лука среди молодежи: столичные спортсмены завоевали 10 медалей

На чемпионате Казахстана по традиционной стрельбе из лука среди молодежи, прошедшем в городе Жанаозен Мангистауской области, спортсмены из Астаны завоевали 10 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете, передает официальный сайт акимата столицы.

В первенстве страны приняли участие около 60 молодых спортсменов из 11 регионов Казахстана. Они определяли сильнейших в стрельбе по мишеням «Жамбы», «Орта Азия», «Пута» и «Қалқан».

В соревнованиях по четырем видам мишеней столичные лучники показали высокий результат, выиграв 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

В частности, Айкоркем Батихан превзошла своих соперниц в стрельбе по мишеням «Жамбы» и «Орта Азия», став двукратной чемпионкой Казахстана. Также она завоевала серебряную медаль в мишени «Қалқан» и бронзовую — в мишени «Пута», принеся в копилку столицы сразу четыре награды.

Нуриддин Шаяхмет завоевал золотую медаль в стрельбе по мишени «Пута», стал серебряным призером в мишени «Қалқан» и бронзовым — в «Орта Азия».

Нуралла Орынбасаров стал чемпионом страны в стрельбе по мишени «Орта Азия», завоевав четвертую золотую медаль для сборной Астаны.

Кроме того, свой вклад в успех столичной команды внесла Мерей Жумабаева, которая выиграла серебро в мишени «Орта Азия» и бронзу — в мишени «Қалқан».

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборная города Астаны с четырьмя золотыми медалями поднялась на первое место. Команда города Алматы с двумя золотыми медалями расположилась на второй строчке, а спортсмены Мангистауской области, в активе которых одно золото, замкнули тройку лидеров.