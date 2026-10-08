Столичные полицейские провели встречу с участниками книжного клуба в рамках проекта «Читающая нация» и инициативы «Астана – город без наркотиков!», передает официальный сайт городского акимата.

Встреча стала необычным форматом профилактической работы, объединившим любителей литературы и открытый разговор о полезных увлечениях, личном развитии и ответственном выборе.

Участники провели книжный разбор, обсудили литературное произведение, поделились впечатлениями и обменялись книгами. В ходе встречи полицейские также рассказали о профилактической работе, проводимой в столице, и о возможностях для молодежи интересно и с пользой проводить свободное время.

Особое внимание уделили тому, что профилактика наркоправонарушений - это не только информационные беседы. Работа выстраивается через интересы и увлечения молодежи: спорт, творчество, чтение, образовательные проекты, интеллектуальные и общественные активности. Именно такие занятия помогают формировать полезное окружение, развивать интересы и делать осознанный выбор в пользу здорового и активного образа жизни.

В завершение встречи участникам подарили символичные книжные закладки с профилактическим посылом — как напоминание о том, что у каждой хорошей истории есть продолжение, а у каждого человека - возможность выбрать свой путь.

Столичная полиция продолжает развивать профилактическую работу в различных форматах, чтобы тема «Астана – город без наркотиков!» была близка молодежи не только через слова, но и через реальные полезные активности.

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