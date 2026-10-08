Тысячи молодых людей трудоустроились на постоянную работу с начала года в Астане

С начала 2026 года в Астане мерами содействия занятости через карьерные центры охвачены 8 183 представителя молодежи, из них 3 547 трудоустроены на постоянные рабочие места. Помимо содействия в трудоустройстве, молодым людям доступны профессиональные консультации, помощь в подборе вакансий, участие в программе «Молодежная практика» и другие меры поддержки. О возможностях трудоустройства на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказал директор Центра трудовой мобильности Астаны Олжас Омар, передает официальный сайт столичного акимата.

Одним из инструментов поддержки выпускников и молодых специалистов остается программа «Молодежная практика».

«На сегодняшний день в рамках программы доступно 529 вакансий от 209 организаций. Среди наиболее востребованных специальностей — юрист, бухгалтер, системный администратор, финансист, финансовый аналитик, экономист и журналист.

В числе организаций, участвующих в программе, — АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», АО «Astana Innovations», АО «Астана-Энергия», АО «Национальная компания «Kazakh Invest», АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики, Министерство науки и высшего образования, Министерство транспорта, а также ряд государственных и частных организаций.

Прием заявок от работодателей на организацию рабочих мест по программе «Молодежная практика» на 2026 год продолжается до конца октября текущего года», — сообщил Олжас Омар.

По его словам, с начала года в Астане проведено 30 ярмарок вакансий, направленных на расширение возможностей трудоустройства и обеспечение прямого взаимодействия работодателей с молодыми специалистами. Из них 6 были специализированными и ориентированы на выпускников организаций высшего, технического и профессионального образования.

Дополнительные возможности для поиска работы предоставляет портал Enbek.kz. С начала года на нем опубликовано 43 713 вакансий, предусматривающих 94 236 рабочих мест. В настоящее время на портале размещено 12 897 актуальных вакансий от 6 200 работодателей.

«В Астане проводится системная работа по содействию занятости молодежи, развитию профессиональных возможностей и расширению ее участия на рынке труда. Основное внимание уделяется созданию доступных каналов поиска работы, взаимодействию молодых специалистов с работодателями и поддержке первого профессионального опыта», — заключил Олжас Омар.