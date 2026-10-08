В Астане в рамках Нацпроекта реконструируют технический водовод

В Астане продолжается реконструкция магистрального технического водовода по улице Досмухамедулы на участке от улицы Акжол до проспекта Алаш. Протяженность нового водовода составит более 3 километров.

Проект реализуется для повышения надежности системы подачи технической воды и обеспечения растущей потребности предприятий и организаций города. Действующий водовод эксплуатируется более 20 лет.

По данной сети техническую воду получают около 80 организаций и предприятий, в том числе ТЭЦ-1, «Астана-Тазалық» и другие промышленные объекты.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 85 %.

Необходимость реконструкции водовода связана в первую очередь с ростом числа потребителей и увеличением объемов потребления технической воды. Астана активно развивается, расширяется производственная и коммунальная инфраструктура, что приводит к дополнительной нагрузке на существующие сети.

После завершения реконструкции около 80 организаций будут обеспечиваться технической водой по обновленной трехкилометровой магистрали, что позволит повысить надежность и пропускную способность системы.