Несколько участков дорог закроют в связи со строительством Tarlan Astana в столице

В связи с выполнением работ по строительству второй очереди Tarlan Astana с 7 октября вводится частичное ограничение движения на некоторых участках дорог, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на CTS.

Ограничения движения вводятся:

- на участке улицы Сыганак от улицы Толе би до улицы Айтматова;

- на улице Айтматова от улицы Сыганак до улицы К. Мухамедханова.

Участников дорожного движения просят учитывать изменения, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учётом текущей дорожной обстановки.