Столичный семиклассник сочиняет кюи и занимает призовые места на конкурсах

В Астане ученик 7 класса школы-лицея №54 имени Акселеу Сейдимбека Бериккан Еларыс с шести лет сочиняет кюи, внося свой вклад в национальное искусство. На сегодняшний день юный кюйши является автором уже восьми кюев, передает официальный сайт акимата столицы.

Заметив интерес Еларыса к домбре, родители в семилетнем возрасте отдали его в класс домбры Детской школы искусств №1 имени Таттимбета. Так начался его творческий путь, на котором вместе с игрой на домбре формировалось и его профессиональное мастерство. В 2025–2026 учебном году юный артист с отличием окончил класс домбры и получил соответствующее свидетельство.

Еларыс — один из братьев-близнецов. С самого детства он проявлял особый интерес к искусству кюя и не стал ограничивать возможности домбры только исполнительством, стремясь писать собственные произведения.

Первые успехи юного кюйши на конкурсах начались в 2023 году. В тот год он занял II место на IV республиканском конкурсе кюйши «Абыз домбыра» и на городском конкурсе кюйши «Жан жолдасым – домбыра».

В 2024 году Еларыс занял III место на V республиканском конкурсе кюйши «Абыз домбыра», а также завоевал II места на городском конкурсе домбристов «Жас талап» и II городском конкурсе кюйши «Жан жолдасым – домбыра».

В 2025 году он удостоился II места на городском исполнительском конкурсе «Жас екпін» и завоевал I место на VI региональном конкурсе домбристов «Абыз домбыра».

А 2026 год стал для молодого таланта особенно богатым на достижения. На III городском конкурсе «Жан жолдасым – домбыра» он выиграл Гран-при, а также завоевал Гран-при на I республиканском детско-юношеском фестивале SAZ LIVE. Кроме того, он стал дипломантом городского конкурса «XIX Шаттық–2026».

Достижения Бериккана Еларыса, который несколько лет подряд занимает призовые места на республиканских, региональных и городских конкурсах, — это результат его неустанного труда и любви к искусству.