В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка Туркестанской и Западно-Казахстанской областей
В Астане 10–11 октября пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, передает официальный сайт акимата столицы.
На ярмарке фермеры и товаропроизводители двух регионов предложат жителям столицы более 600 тонн сельскохозяйственной продукции.
На торговых прилавках будут представлены мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие сельхозтовары. Предусмотрена возможность приобрести продукцию напрямую от производителей.
Из Туркестанской области на ярмарку доставят:
60 тонн мяса и мясной продукции;
260 тонн овощей и фруктов;
более 60 тонн молока и молочных продуктов, меда, сухофруктов и других товаров.
Западно-Казахстанская область представит:
около 50 тонн мяса и мясной продукции;
80 тысяч штук яиц;
11 тонн рыбной продукции и другие сельхозтовары.
Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00 часов 10–11 октября вдоль шоссе Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат».