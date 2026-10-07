В Астане 10–11 октября пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, передает официальный сайт акимата столицы.

На ярмарке фермеры и товаропроизводители двух регионов предложат жителям столицы более 600 тонн сельскохозяйственной продукции.

На торговых прилавках будут представлены мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие сельхозтовары. Предусмотрена возможность приобрести продукцию напрямую от производителей.

Из Туркестанской области на ярмарку доставят:

60 тонн мяса и мясной продукции;

260 тонн овощей и фруктов;

более 60 тонн молока и молочных продуктов, меда, сухофруктов и других товаров.

Западно-Казахстанская область представит:

около 50 тонн мяса и мясной продукции;

80 тысяч штук яиц;

11 тонн рыбной продукции и другие сельхозтовары.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00 часов 10–11 октября вдоль шоссе Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат».