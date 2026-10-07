Столичным пенсионерам подарили праздничный концерт в честь Дня пожилых людей

В столице состоялось масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Торжественный концерт прошел в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие было организовано по инициативе городского Совета ветеранов при поддержке акимата столицы.

Главной особенностью концертной программы стало стремление через музыку и творчество возродить и поддержать исконные казахские традиции. Со сцены звучали виртуозные композиции на домбре в исполнении талантливых күйшілер, народные песни от солистов, а также яркие номера национальных ансамблей. Каждое выступление зрители встречали искренними аплодисментами.

«День пожилых людей — это не просто дата в календаре, а прекрасный повод выразить глубокую благодарность нашему старшему поколению за их многолетний труд и вклад в развитие столицы. Сегодняшний концерт в филармонии им. Е. Рахмадиева призван не только подарить праздничное настроение, но и напомнить о богатстве нашей культуры. Мы постарались сделать так, чтобы программа отражала всю глубину казахских традиций — через традиционные кюи, народные песни и выступления ансамблей. Огромная благодарность акимату города за постоянную поддержку наших инициатив», - отметил председатель Совета ветеранов города Астаны Сансызбай Есилов.

Зал с воодушевлением принимал все номера программы. Своими впечатлениями поделились участники и гости концерта.

«Концерт потрясающий! Атмосфера в зале невероятно теплая и душевная. Когда зазвучали знакомые кюи и народные песни, на глаза навернулись слезы радости. Очень приятно чувствовать заботу и внимание со стороны города и нашего Совета ветеранов. Такие мероприятия объединяют нас, дают заряд бодрости и заставляют почувствовать себя нужными и любимыми», — рассказала жительница столицы, ветеран труда Балжан Каримова.

Стоит отметить, что на концерте присутствовали не только пенсионеры, но и молодежь, пришедшая поддержать старших. Это придало мероприятию особую атмосферу преемственности поколений.

«Пришел на концерт вместе с родителями-пенсионерами и остался в полном восторге. Особенно радует, что сцена наполнена живым искусством: прекрасные голоса, виртуозная игра на домбре. Это лучший подарок для наших ардагеров в их день. Спасибо организаторам за такой душевный праздник!» — отметил зритель Айбек Жолдасбаев.

Праздничный вечер в филармонии им. Е. Рахмадиева стал ярким подтверждением того, что в Астане с глубоким уважением относятся к людям старшего поколения.