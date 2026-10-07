В Астане начался прием заявок на получение 562 кредитных квартир

В Астане 7 октября начинается прием заявок на кредитное жилье в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Управление жилья и жилищной инспекции города.

Жилье расположено в домах 36, 36/1, 36/2 и 36/3 по улице А91. Коды объектов: 10336, 10338, 10339 и 10340.

Заявки принимаются с 7 по 19 октября через личный кабинет на сайте Baspana Market. Отбор кандидатов запланирован на 21 октября.

Всего предлагается 562 квартиры. В их числе:

1-комнатные — 166 квартир;

2-комнатные — 276 квартир;

3-комнатные — 80 квартир;

4-комнатные — 40 квартир.

Дома 5-этажные, лифт не предусмотрен. Квартиры сдаются в чистовой отделке.

Стоимость 1 квадратного метра жилья составляет 332 916 тенге.

Процентная ставка по кредиту — 5%, годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — от 5,2% до 5,8%. Размер первоначального взноса — от 10%.