Спортсменки национальной сборной Казахстана, завоевавшие бронзовую медаль по художественной гимнастике на XX летних Азиатских играх, вернулись на родину. В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев спортсменок торжественно встретили болельщики, родные и представители спортивной общественности, передает официальный сайт акимата Астаны.

В составе сборной Казахстана выступили столичные гимнастки Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Нурмагамбетова и Мадина Мырзабай, ставшие призерами Азиатских игр.

По словам спортсменок, ключевую роль в достижении этой награды сыграли командное единство и взаимная поддержка.

«Самое главное в команде — это сплоченность. На соревнованиях мы работаем как единый механизм. Очень важно поддерживать друг друга и действовать сообща. Я безумно рада, что мы поднялись на пьедестал. Художественной гимнастикой я занимаюсь с 6 лет», — рассказала Айзере Нурмагамбетова.

Аида Хакимжанова отметила, что перед стартом присутствовало сильное волнение. По ее словам, советы тренера помогли спортсменкам обрести уверенность в себе.

«Перед соревнованиями мы сильно волновались. Наш тренер посоветовала нам ни на что не отвлекаться и просто выполнить свою работу. Это нам очень помогло. Моя ближайшая цель — участие в чемпионате Казахстана. А главная мечта — выступить на Олимпиаде и стать чемпионкой», — сказала спортсменка.

Кристина Чепульская также подчеркнула, что путь к медали лежал через долгую и упорную подготовку.

«Чтобы завоевать эту медаль, мы очень много тренировались. Я благодарна своей команде и тренеру. Очень счастлива, что мы привезли награду в страну. Мы выступали дважды. В первый раз было волнение, а во время второго исполнения уверенность в себе уже возросла», — рассказала она.

Для Мадины Мырзабай участие в Азиатских играх стало огромным опытом.

«Выступление на такой крупной арене — это колоссальный опыт. Мы смогли преодолеть волнение и показать хороший результат. Конечно, нам еще есть над чем работать. Тем не менее, нынешний результат — отличный показатель для нас», — заключила она.