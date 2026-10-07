В Астане в рамках развития системы дуального обучения студенты Высшего колледжа транспорта и коммуникаций прошли производственную экскурсию на машиностроительном предприятии. В ходе мероприятия, организованного Astana Invest, молодежь ознакомилась с работой ТОО «STALBAU» и увидела, как теоретические знания применяются на практике. На сегодняшний день системой дуального обучения охвачены 573 студента 2–4 курсов колледжа, передает официальный сайт акимата столицы.

Стоит отметить, что ТОО «STALBAU» — один из представителей машиностроительной отрасли города Астаны. Компания занимается производством и поставкой коммунальной, дорожной и специальной техники. Работая на рынке более 10 лет, предприятие развивает свою производственную базу и внедряет современные технологические решения.

Между Astana Invest, Высшим колледжем транспорта и коммуникаций и предприятиями подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие дуального обучения.

«В нашем колледже ведется масштабная работа по развитию системы дуального обучения. В настоящее время этой системой охвачены 573 наших студента, обучающихся на 2–4 курсах. Одним из важных партнеров в этом направлении является городской центр развития инвестиций Astana Invest. При поддержке Astana Invest между нашим колледжем и рядом ведущих предприятий было установлено трехстороннее сотрудничество и подписаны меморандумы», — сказал заместитель директора Высшего колледжа транспорта и коммуникаций акимата города Астаны Уланбек Бакытулы.

Дуальное обучение в первую очередь открывает большие возможности для студента. Проходя практику на предприятии, обучающийся осваивает тонкости будущей профессии, формирует профессиональные навыки и адаптируется к трудовой среде.

«Мы оцениваем трехстороннее сотрудничество в формате «Astana Invest — предприятие — колледж» как важное партнерство, связывающее образование и производство. В результате такой системной работы студент получает качественные знания и опыт, предприятие участвует в подготовке квалифицированных кадров, а колледж повышает свои возможности по подготовке специалистов в соответствии с реальными требованиями рынка труда», — отметил Уланбек Бакытулы.