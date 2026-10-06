Столичные учителя награждены орденом «Құрмет»

В преддверии Дня учителя Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с педагогами со всех регионов страны и вручил государственные награды лучшим представителям сферы образования, передает официальный сайт акимата столицы.

В числе награжденных — два педагога из Астаны. Гульбану Кайсаева и Улжан Рахмедьянова, на протяжении долгих лет трудившиеся в сфере образования столицы, были награждены орденом «Құрмет».

Гульбану Закарияновна — ветеран педагогического труда с 35-летним стажем, которая сегодня находится на заслуженном отдыхе. Она посвятила свою сознательную жизнь предоставлению качественного образования и достойного воспитания подрастающему поколению.

Улжан Ашимовна работает заместителем директора по профильному обучению и учителем немецкого языка в комплексе «Школа-гимназия-детский сад №46» акимата города Астаны. Ее общий трудовой стаж, как и опыт работы в сфере образования, составляет 44 года. Путь в данном коллективе насчитывает 21 год.

Государственная награда — это высокая оценка многолетнего труда педагогов. Данная награда демонстрирует, что профессионализм столичных учителей и их вклад в воспитание поколения высоко оцениваются со стороны государства.