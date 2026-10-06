Ремесло, театр, музыка и IT: в Астане проведут Aqtobe Creative Days

В столице 10–11 октября пройдут Aqtobe Creative Days. Актюбинская область представит жителям и гостям Астаны свои проекты в сфере ремесел, дизайна, театра, музыки, литературы и технологий. Мероприятие пройдет в рамках республиканского проекта «Creative Aimaq», передает официальный сайт акимата столицы.

В программе — показ авторских коллекций «Aqtobe Design», постановка кукольного театра «Алакай», анимационный фильм об Актобе, творческий вечер композитора Серика Закарии, а также концертные программы проектов «SherTer» и «Жеребе life».

В течение двух дней будут работать выставочные зоны, где представят ремесленные изделия, IT-проекты и книжную продукцию. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по ювелирному искусству, валянию войлока, обработке кожи и традиционным ремеслам.

«Aqtobe Creative Days» объединит современные креативные проекты Актюбинской области на одной площадке и представит труды мастеров и авторов региона столичной аудитории.

Место проведения:

Qazaq Creative Hub, город Астана, улица Жошы хана, 16/2.