Более тысячи тонн сельхозпродукции из регионов Казахстана реализовано на ярмарках в Астане

В столице продолжается традиционный сезон сельскохозяйственных ярмарок с участием аграриев из регионов страны, который стартовал 19 сентября, передает официальный сайт акимата Астаны.

С начала сезона в ярмарках приняли участие представители Атырауской, Кызылординской, Абайской, Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.

За этот период ярмарки посетили около 150 тыс. человек. Реализовано более 1000 тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая мясную, молочную продукцию и другие продовольственные товары.