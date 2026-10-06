Более тысячи тонн сельхозпродукции из регионов Казахстана реализовано на ярмарках в Астане
В столице продолжается традиционный сезон сельскохозяйственных ярмарок с участием аграриев из регионов страны, который стартовал 19 сентября, передает официальный сайт акимата Астаны.
С начала сезона в ярмарках приняли участие представители Атырауской, Кызылординской, Абайской, Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.
За этот период ярмарки посетили около 150 тыс. человек. Реализовано более 1000 тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая мясную, молочную продукцию и другие продовольственные товары.