Статус педагога и качество образования: в Астане прошла диалоговая площадка «Ұстаз айтса»

В общеобразовательной школе №101 города Астаны прошла диалоговая площадка «Ұстаз айтса». В ходе встречи обсуждались статус педагога, качество образования, поддержка одаренных детей и будущее сферы образования, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Организаторами мероприятия выступили представители партии «Әділет». Символично, что диалоговая площадка прошла именно в школе №101 — это столичное учебное заведение известно высокими достижениями своих учеников, квалифицированными педагогами и сплоченным коллективом.

Депутат Курултая, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов подчеркнул особую роль учителя в жизни человека.

«Мы можем забыть детали школьных уроков. Но мы никогда не забудем ту первую возможность, которую дал нам учитель, и то, как он впервые помог нам поверить в себя», — сказал депутат.

По его словам, в последние годы в соответствии с поручениями Главы государства были реализованы масштабные меры, направленные на поддержку сферы образования. При этом важно, чтобы работа по повышению статуса педагогов продолжалась системно, а решения принимались с учетом мнения учительского сообщества.

На встрече также были озвучены результаты исследования PISA. Согласно им, 86% казахстанских школьников отметили, что учителя объясняют тему до тех пор, пока ученик полностью ее не поймет. Это одна из самых высоких оценок труда педагогов.

Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов остановился на достижениях казахстанских школьников на международных олимпиадах и научных конкурсах.

В 2025–2026 учебном году казахстанские учащиеся завоевали 1059 медалей и 57 специальных призов на 44 международных олимпиадах и научных конкурсах.

Казахстан стал четырехкратным чемпионом мира по робототехнике и трижды завоевывал чемпионский титул на международной олимпиаде по химии. А на международной физической олимпиаде сборная страны добилась исторического результата — все пять участников завоевали золотые медали.

«За каждой такой победой стоит талант ребенка и его огромный труд. Но рядом с ним всегда находится учитель, который вовремя замечает способности, оказывает поддержку и помогает раскрыть потенциал. Поэтому успех наших учеников — это и успех наших педагогов», — сказал Жайык Шарабасов.

Заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жылкыбаев отметил, что каждый ребенок уникален.

«Каждый ребенок — это особенный мир. Задача настоящего педагога — найти свой ключ к этому миру.

Учитель должен видеть талант, который не замечают другие, вовремя сказать теплое слово, подарить ребенку веру и надежду», — сказал он.

В мероприятии приняли участие депутат Курултая Ляззат Жылкыбаева, руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыулы, руководители сферы образования, педагоги и представители общественности.

В ходе встречи была дана высокая оценка труду педагогов школы №101, ряд учителей были награждены.

Благодарственным письмом Министра просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменовой были награждены Улжан Искакова, Сая Калибаева, Мейрамкуль Болатова, Эльмира Шауенова и Алмагуль Нургалиева.

Нагрудным знаком «И. Алтынсарин» была награждена заместитель директора школы по учебной работе Айбарша Ещанова.

Благодарственные письма акима района Нура Ришата Турдыбекова были вручены Алтынкуль Мажитовой, Айжан Имантумуповой и Назерке Боранбайкызы.

Диалоговая площадка «Ұстаз айтса» позволила выслушать мнения учителей и открыто обсудить их предложения и актуальные вопросы.