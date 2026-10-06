Студенческий театральный фестиваль-конкурс «Студенттік қалқан» провели в Астане

В столичном Дворце «Жастар» прошел студенческий театральный фестиваль-конкурс «Студенттік қалқан». Участие в нем приняли более 250 учащихся ВУЗов Астаны, передает официальный сайт городского акимата.

Конкурс был направлен на формирование у молодых людей устойчивого неприятия идей религиозного экстремизма и терроризма, правовое воспитание и укрепление гражданской ответственности.

«Нарратив закона и порядка, а также профилактика экстремизма и терроризма – это актуальные темы современного общества, особенно для молодежи. Сегодня для продвижения этого нарратива мы выбрали необычный формат – студенческое творчество. Ребята из студенческих театров столичных ВУЗов рассказали о высших ценностях нашего общества при помощи театральных постановок и мобилографических роликов. Надеюсь, зрителям наш проект понравится», - рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев.

В рамках фестиваля состоялись конкурсы на лучшую театральную сценку и мобилографию.

«Я учусь на втором курсе Казахского университета технологии и бизнеса имени К.Кулажанова. Мы сделали мобиролик по профилактике экстремизма, в качестве группы поддержки мы болели за наших ребят, которые выступали на сцене», - поделился впечатлениями учащийся КазУТБ Парасат.