В Астане проходит международный гастрономический фестиваль «ASTAUFEST»

В Астане проходит VII международный гастрономический фестиваль «ASTAUFEST». В трехдневном конкурсе принимают участие свыше 200 представителей более 30 организаций образования регионов Казахстана и ближнего и дальнего зарубежья, которые поборются за звание лучших, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель мероприятия, традиционно организуемого Колледжем общественного питания и сервиса города Астаны, — демонстрация гастрономического потенциала столицы, развитие и продвижение ресторанной индустрии, а также формирование культуры гостеприимства.

Фестиваль направлен на популяризацию казахских национальных блюд, широкое признание национальных кулинарных традиций и их сочетание со специальной современной гастрономией. При этом мероприятие открывает новые возможности для развития отечественного кулинарного искусства и обмена опытом.

Конкурс будут оценивать 13 международных экспертов из Китая, Франции, Турции, Кипра, Швейцарии, Узбекистана, Кыргызстана и России. Это позволит участникам оценить свое профессиональное мастерство на международном уровне и обменяться опытом с зарубежными специалистами.